Флорентино Перес: сегодня нет Мбаппе, есть торжество «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес после победы команды в финале Лиги чемпионов высказался о решении Килиана Мбаппе продлить контакт с «Пари Сен-Жермен».

«Реал» будет продолжать работать над тем, чтобы иметь лучших игроков, но Мбаппе уже забыт, ничего не произошло, «Реал» провёл идеальный сезон, и это тема, которая забыта. Сегодня нет Мбаппе, есть торжество «Реала», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее сообщалось, что Мбаппе был близок к переходу в «Реал», но в итоге форвард продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. команда из Мадрида выигрывает Лигу чемпионов уже в пятый раз за последние 10 лет.