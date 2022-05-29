Флорентино Перес: сегодня нет Мбаппе, есть торжество «Реала»
Поделиться
Президент «Реала» Флорентино Перес после победы команды в финале Лиги чемпионов высказался о решении Килиана Мбаппе продлить контакт с «Пари Сен-Жермен».
«Реал» будет продолжать работать над тем, чтобы иметь лучших игроков, но Мбаппе уже забыт, ничего не произошло, «Реал» провёл идеальный сезон, и это тема, которая забыта. Сегодня нет Мбаппе, есть торжество «Реала», — приводит слова Анчелотти Marca.
Ранее сообщалось, что Мбаппе был близок к переходу в «Реал», но в итоге форвард продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
В финальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. команда из Мадрида выигрывает Лигу чемпионов уже в пятый раз за последние 10 лет.
Комментарии
- 29 мая 2022
-
04:43
-
04:14
-
04:09
-
03:30
-
03:18
-
03:03
-
03:03
-
02:47
-
02:41
-
02:35
-
02:28
-
02:20
-
02:17
-
02:15
-
02:10
-
02:05
-
02:03
-
01:56
-
01:51
-
01:50
-
01:41
-
01:36
-
01:34
-
01:29
-
01:23
-
01:20
-
01:18
-
01:11
-
01:09
-
01:05
-
01:01
-
00:57
-
00:52
-
00:41
-
00:39
Партнерский контент