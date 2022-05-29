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Канчельскис — о победе «Реала» в финале ЛЧ: пижонов надо наказывать. Спасибо, Анчелотти

Канчельскис — о победе «Реала» в финале ЛЧ: пижонов надо наказывать. Спасибо, Анчелотти
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о победе мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 над английским «Ливерпулем» (1:0).

«Реал» выиграл по делу. Я болел за них, поэтому поздравляю команду Анчелотти. Конечно, «Ливерпуль» хотел, жаждал взять реванш у мадридцев, у них точно были амбиции. Но «Реал» в первые 20 минут смог выдержать натиск на свои ворота и после по делу победил в этом матче. Есть очень хорошая поговорка: «Неважно, как ты начнёшь, а важно — как закончишь».

Счёт 1:0? На финал ставится конкретная задача: выиграть или проиграть. Почему все считают, что счёт должен быть 5:5, 6:6, 10:0? В финалах так не бывает, но исключения случаются.

Спасибо «Реалу», что наказали этот «Ливерпуль», который говорил, что они великая команда и всех переиграют: сначала «Манчестер Сити», затем выиграют чемпионат. Но мы увидели, что в концовке пути они обосрались. Пижонов надо наказывать. Спасибо, Карло Анчелотти. Я в своё время тоже наказывал «Ливерпуль», жаль, что не играю сейчас в футбол», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Болельщики «Ливерпуля» прорываются на стадион.

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