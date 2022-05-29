Канчельскис: для меня Лобановский и Анчелотти — крутые и великие тренеры

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о работе главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти после победы в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 над английским «Ливерпулем» (1:0).

«Анчелотти великий тренер? Я всегда говорил, что он великий. До начала всем известных событий я должен был ехать к нему на стажировку, но не сложилось. Для меня Лобановский и Анчелотти — крутые и великие тренеры», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Болельщики перепрыгивают через забор, чтобы попасть на финал ЛЧ.

Напомним, контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2024 года, в нынешнем сезоне со «сливочными» именитый наставник также выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.