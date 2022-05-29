Александр Гришин считает, что в финале Кубка России «Спартак» — «Динамо» будет много голов

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин дал свой прогноз на предстоящий финал Кубка России между московским «Спартаком» и «Динамо».
«В финале стоит ожидать достаточно голов, потому что команды хорошо играют в атаку. Плюс оба клуба проиграли свои последние матчи. Думаю, будет много голов и мы увидим хороший футбол!
Всегда говорил, что «Лужники» должны принимать кубковые матчи. Во всех странах подобные матчи проводятся на центральном стадионе. «Лужники» — оптимальный вариант для такой игры», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.
Напомним, финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры – в 17:00. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».
- 29 мая 2022
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