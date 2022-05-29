Тим Ховард – о возможном переходе Месси в МЛС: он — Бог, фанфары будут как во времена Пеле

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Тим Ховард высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в «Интер Майами».

«МЛС выросла как на дрожжах, и это во многом высшая лига.

Мы видели много международных суперзвёзд, приехавших в Америку. Если Лионель Месси придёт туда, это будет не похоже ни на что, что мы когда-либо видели. Этот парень, клянусь вам, он — Бог. Я был свидетелем этого, я играл против него.

Фанфары, которые будут окружать его, если он отправится в Майами, будут такими же, как со времён Пеле. Честно говоря, если это произойдет, это будет безумие.

Лео — величайший. Он и Роналду для меня — величайшие игроки всех времён. Месси держит мяч, как на верёвочке, его у него не отнять», — приводит слова Ховарда Goal.

Первый гол Лионеля Месси за «Барселону». 1 мая 2005 год.