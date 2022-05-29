Перес: Мбаппе мог перейти в «Реал», но сделал свой выбор. Для нас ничего не изменилось
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0) высказался о несостоявшейся сделке по переходу на правах свободного агента 23-летнего французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
«Мбаппе мог перейти в «Реал», но он сделал свой выбор, это его собственное решение. «Реал» останется «Реалом», Мбаппе будет Мбаппе, а «ПСЖ» останется «ПСЖ» — из-за этой сделки ничего не изменится», — приводит слова Флорентино журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Sky Sports.
Болельщики перепрыгивают через забор, чтобы попасть на финал ЛЧ.
Ранее сообщалось, что Мбаппе был близок к переходу в «Реал», но в итоге форвард продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
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