«Бронируйте отель». Клопп уверен, что «Ливерпуль» окажется в финале следующей ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от мадридского «Реала» (0:1) в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 выразил уверенность, что «мерсисайдцы» дойдут до аналогичной стадии турнира в следующем розыгрыше.
«У меня есть сильное предчувствие, что мы окажемся на этой стадии турнира снова. У нас очень конкурентоспособный состав, а в следующем сезоне он будет просто выдающимся. Где пройдёт следующий финал? В Стамбуле? Бронируйте отель», — приводит слова Клоппа BBC.
Болельщики «Ливерпуля» прорываются на стадион.
Отметим, «Ливерпуль» под руководством Клоппа второй раз проиграл финал Лиги чемпионов «Реалу». Первый раз это случилось в 2019 году. Тогда мадридцы одержали победу со счётом 3:1. В сезоне-2018/2019 «мерсисайдцы» одержали победу в этом престижном турнире, одолев в финале «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
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