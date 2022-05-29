«Ливерпуль» не забил ни одного гола во всех трёх финалах завершившегося сезона

Мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В финале главного еврокубкового турнира испанский клуб обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0.

Таким образом, английский клуб в финале Лиги чемпионов отметиться забитыми голами не сумел. Для «мерсисайдцев» это был третий финал в сезоне. Примечательно, что ни в одном из этих финалов команда Юргена Клоппа не смогла отличиться забитыми мячами.

До этого «Ливерпуль» играл в финале Кубка английской лиги и в финале Кубка Англии с «Челси». Основное время обоих матчей завершалось вничью 0 – 0. «Красные» добыли победы в этих играх лишь в серии послематчевых пенальти.

Напомним, «Ливерпуль» по итогам завершившегося сезона занял второе место в таблице английской Премьер-лиги.

Фанаты прорываются на финал Лиги чемпионов.