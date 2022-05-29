Джеррард: «Реал» показал «Ливерпулю» мастер-класс по игре в обороне

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне являющийся главным тренером «Астон Виллы», дал оценку игры в обороне мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов с мерсисайдцами (1:0).
«Сегодня «Реал» показал «Ливерпулю» абсолютный мастер-класс по игре в обороне. Да, вратарь стал лучшим игроком матча, но, если вы посмотрите на детальную игру их защитников по всему полю, расстояния между ними, их движение и спокойствие под давлением. Да, по игре они уступали в течение 40 минут и временами их выручал вратарь, но мне как зрителю показалось, что они провели образцовый матч», — приводит слова Джеррада BT Sport.
Французская полиция избивает фанатов «Ливерпуля» дубинками.
Напомним, единственный мяч в этой игре забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор. Бразильский нападающий отправил мяч в сетку после передачи Федерико Вальверде. «Ливерпуль» в общей сложности нанёс 20 ударов по воротам соперника, но так и не сумел отыграться.
- 29 мая 2022
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