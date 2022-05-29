Бэйл выложил фото после финала ЛЧ: он держит кубок и показывает пять пальцев

Валлийский нападающий «Реала» Гарет Бэйл после победного финала Лиги чемпионов УЕФА на странице своей социальной сети выложил фотографию, на которой он левой рукой держит кубок, завоёванный командой, а кистью правой руки показывает пять пальцев, тем самым демонстрируя, что он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Фото: «Твиттер» Гарета Бэйла

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Команда из Мадрида выигрывает Лигу чемпионов уже в пятый раз за последние 10 лет.

Гарет Бэйл в этом матче на поле не появился. Последний раз футболист играл за клуб 9 апреля в матче Ла Лиги с «Хетафе» (2:0). Всего же в завершившемся сезоне Бэйл провёл за «Реал» семь матчей, в которых забил один гол.

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