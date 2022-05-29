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Оуэн: «Реал» заслужил эту победу, но «Ливерпуль» по-прежнему лучшая команда Европы

Оуэн: «Реал» заслужил эту победу, но «Ливерпуль» по-прежнему лучшая команда Европы
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Бывший нападающий «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн высказался об очной встрече этих команд в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022, в котором сильнее оказались футболисты «Королевского клуба» (1:0).

«Никто не может сказать, что игроки «Реала» этого не заслужили. Их путь к финалу был невероятно трудным, они обыграли лучших британцев: «Челси», «Манчестер Сити», а теперь и «Ливерпуль». Да, «Ливерпуль» играл хорошо в течение 40 минут, но ребята из «Реала» снова добились успеха, с их опытом, этим умом и нестандартными решениями — всё это так важно в футболе, и у них это в избытке.

Я по-прежнему считаю «Ливерпуль» лучшей командой в Европе. Думаю, что в любом другом финале имя этой команды было бы выгравировано на трофее, но сегодня этого не произошло. Да, «Реал» сегодня их обыграл, но это единичный случай. Я по-прежнему думаю, что «Ливерпуль» — самая грозная команда в Европе, но в этом сезоне у них нет ни одного из двух больших трофеев, для них это самая большая и горькая пилюля, которую нужно проглотить», — приводит слова Оуэна BT Sport.

Полиция применила слезоточивый газ против фанатов «Ливерпуля».

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