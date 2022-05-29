Флорентино Перес: Куртуа — лучший вратарь мира, поэтому «Реал» и взял его

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес после победы в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0) высказался об игре вратаря команды Тибо Куртуа.

«У него был захватывающий сезон. Тот сейв, который он сделал ногой против «Сити»… Он лучший вратарь в мире — вот почему мы взяли его, он настоящий мадридиста», — приводит слова Переса Marca.

Напомним, по итогам финала Лиги чемпионов Тибо Куртуа был признан лучшим игроком матча. Бельгийский вратарь сделал девять сейвов за матч. Учитывая все удары, у «Ливерпуля» преимущество по данному показателю — 23:3.

Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Ранее команда из Мадрида выигрывала турнир в сезонах-1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1965/1966, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Фанаты прорываются на финал Лиги чемпионов.