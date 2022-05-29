Александр Ерохин стал лучшим игроком по точности передач в Лиге чемпионов сезона-2021/2022

32-летний российский хавбек санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин стал лучшим игроком завершившейся Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 по показателю точности передач.

На групповом этапе турнира Ерохин принял участие во всех шести встречах «Зенита», но при этом ни в одной из них не вышел в старте, проведя на поле суммарно 107 минут. За отведённое время он совершил 27 передач, из которых 26 оказались точными (98%). Второй по этому показателю на турнире – защитник «Барселоны» Эрик Гарсия, у которого 197 точных пасов из 203 (97,5%) в четырёх встречах, а замыкает тройку лучших голкипер «Баварии» Свен Ульрайх – 31 из 32 (97%), отыгравший лишь один матч.

Напомним, Ерохин принял участие в 39 матчах за «Зенит» во всех турнирах в прошедшем сезоне, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Он стал игроком санкт-петербургского клуба в июле 2017 года, перейдя на правах свободного агента из «Ростова». Его нынешний контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

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