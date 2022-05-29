Трент, Алисон, Тьяго и Диас – худшие игроки «Ливерпуля» в финале ЛЧ, Конате — лучший

После окончания финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0, были опубликованы оценки, выставленные по итогам матча игрокам «Ливерпуля» мерсисайдским медиа Liverpool Echo.

Оценка футболистов проходила по десятибалльной шкале. Никто из футболистов «Ливерпуля» не получил оценку ниже шести баллов.

Худшими игрокам английского клуба с рейтингом в шесть баллов стали Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара и Луис Диас.

Оценку в семь баллов получили Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Мохамед Салах и Садио Мане.

Лучшим игроком английского клуба с оценкой в восемь балов стал защитник Ибраима Конате.

Вышедшие на замену Диогу Жота и Наби Кейта получили оценку в шесть баллов.

Фанаты прорываются на финал Лиги чемпионов.