14-й трофей ЛЧ «Реала» и скандальная организация финала в Париже. Главное к утру
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Очередной трофей Лиги чемпионов мадридского «Реала», беспорядки при проведении матча в Париже и две голевые передачи вратаря Игоря Шестёркина в матче Кубка Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль». Это их 14-й трофей в истории.
- Финал Лиги чемпионов — жесть. Он запомнится бойней с фанатами и слезами от ядовитого газа.
- Шайба Панарина и две передачи Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину».
- Стыковые матчи РПЛ: «Уфа» уступила «Оренбургу» и покинула высший дивизион, «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» и сохранили прописку.
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- Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако, завершённую досрочно из-за аварии Переса.
- Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2022.
- Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов с «Реалом».
- Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.
- УЕФА выступил с заявлением о задержке финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».
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