14-й трофей ЛЧ «Реала» и скандальная организация финала в Париже. Главное к утру

Очередной трофей Лиги чемпионов мадридского «Реала», беспорядки при проведении матча в Париже и две голевые передачи вратаря Игоря Шестёркина в матче Кубка Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».