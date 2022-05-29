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14-й трофей ЛЧ «Реала» и скандальная организация финала в Париже. Главное к утру

14-й трофей ЛЧ «Реала» и скандальная организация финала в Париже. Главное к утру
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Очередной трофей Лиги чемпионов мадридского «Реала», беспорядки при проведении матча в Париже и две голевые передачи вратаря Игоря Шестёркина в матче Кубка Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль». Это их 14-й трофей в истории.
  2. Финал Лиги чемпионов — жесть. Он запомнится бойней с фанатами и слезами от ядовитого газа.
  3. Шайба Панарина и две передачи Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину».
  4. Стыковые матчи РПЛ: «Уфа» уступила «Оренбургу» и покинула высший дивизион, «Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» и сохранили прописку.
  5. Финляндия и Канада третий раз подряд сыграют в финале чемпионата мира по хоккею.
  6. Леклер выиграл квалификацию Гран-при Монако, завершённую досрочно из-за аварии Переса.
  7. Даниил Медведев уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2022.
  8. Юрген Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов с «Реалом».
  9. Карло Анчелотти высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов.
  10. УЕФА выступил с заявлением о задержке финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».
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