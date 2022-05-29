Линекер назвал ключевые составляющие победы «Реала» в Лиге чемпионов

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о победе мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 над «Ливерпулем» (1:0).

«Поздравляю мадридский «Реал», который неоднократно бросал вызов всем скептикам в этом сезоне, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Они продемонстрировали великолепный характер, менталитет победителей и тренерскую хитрость и, действительно, великую игру вратаря. Отлично сработано!» — гласит публикация Линекера в «Твиттере».

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Напомним, единственный гол в финальной игре был забит во втором тайме. На 59-й минуте отличился нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, которому ассистировал Федерико Вальверде. Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов. Отметим, команда из Мадрида выигрывает Лигу чемпионов уже в пятый раз за последние 10 лет.