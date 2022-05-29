Все сейвы Тибо Куртуа в финале Лиги чемпионов
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа был признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Ливерпулем» (1:0). Бельгийский вратарь отразил все 9 ударов в створ своих ворот.
Всего за финальный матч «Ливерпуль» нанёс 23 удара в сторону ворот мадридского «Реала».
Эта победа стала для 30-летнего бельгийского вратаря первой в Лиге чемпионов. Ранее Куртуа выступал за бельгийский «Генк», «Атлетико» (Мадрид) и «Челси».
Также Тибо Куртуа сделал больше всех сейвов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» состоялся вчера, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Эта победа стала 14-й для мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.
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