Марсело поднял трофей после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов. Видео

Бразильский защитник «Реала» Марсело поднял Кубок европейских чемпионов во время празднования победы в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Ливерпулем» (1:0).



На стадионе в Сен-Дени (Франция) были запущены салюты с конфетти в честь победителей турнира. Позже футболисты мадридского клуба спели песню вместе с болельщиками.

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Напомним, после финального матча Лиги чемпионов Марсело сообщил, что покинет «Реал» по окончании нынешнего сезона.



Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. За это время он провёл 545 матчей за клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и сделал 103 результативные передачи. В составе клуба он шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять раз Суперкубок страны, дважды Суперкубок Испании и пять раз Лигу чемпионов.