«Спартак» — «Динамо»: во сколько матч финала Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо». В прямом эфире встречу покажет основной телеканал холдинга «Матч».
Финал Кубка России обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами будут Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром назначен Владимир Москалёв (Воронеж).
Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).
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