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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор — лучший по обводкам в нынешнем розыгрыше ЛЧ

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор — лучший по обводкам в нынешнем розыгрыше ЛЧ
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Бразильский форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал лучшим футболистом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов по количеству успешных обводок. Он сделал 83 успешные обводки в 13 матчах турнира. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

На втором месте по количеству успешных обводок расположился вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман, который сделал 59 обводок в девяти матчах текущего сезона Лиги чемпионов.

Замкнул тройку лучших футболистов сезона Лиги чемпионов по этому показателю нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, на счету которого 49 успешных обводок в 13 матчах турнира.

В пятёрку лучших футболистов по количеству успешных обводок вошли также форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе с результатом в 43 обводки в восьми матчах, а также нападающий «Ливерпуля» Луис Диас, который сделал 42 успешные обводки в 13 матчах турнира.

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