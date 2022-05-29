Три игрока «Реала» вошли в символическую сборную сезона ЛЧ по версии Whoscored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов Лиги чемпионов сезона-2021/2022. В сборную вошли три представителя победившей команды – мадридского «Реала».

Лучшими игроками Лиги чемпионов сезона-2021/2022 стали нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема и вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман, получившие оценку 8. В финальном матче ЛЧ с «Ливерпулем» гол Карима Бензема был отменён из-за положения вне игры.

Символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2021/2022 по версии Whoscored: Тибо Куртуа («Реал», 7,3), Нуссайр Мазрауи («Аякс», 7,2), Ибраима Конате («Ливерпуль», 7,2), Эдер Милитао («Реал», 7,1), Жоау Канселу («Манчестер Сити», 7,7), Рияд Марез («Манчестер Сити», 7,7), Лерой Зане («Бавария», 7,9), Йозуа Киммих («Бавария», 7,5), Кингсли Коман («Бавария», 8), Карим Бензема («Реал», 8), Роберт Левандовски («Бавария», 7,9).