Венгер: будем честны, «Ливерпуль» проиграл в финале Лиги чемпионов из-за Куртуа
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал результат финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» (0:1).
«После просмотра финала задаюсь вопросом — не сказалось ли разочарование после поражения в борьбе за титул в АПЛ на уверенности «Ливерпуля»? Ощущалось, что Салах, Мане и все те игроки, которые способны делать разницу, были не очень свежи и уверены в том, что смогут изменить ситуацию.
Будем честны, «Ливерпуль» проиграл из-за Куртуа. Мне казалось, что «Ливерпуль» сможет победить, если сравняет счёт и обретёт уверенность. Но мерсисайдцы так и не нашли удачный момент, чтобы реализовать свои шансы. Во многом это заслуга Куртуа», — приводит слова Венгера beIN Sports.
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