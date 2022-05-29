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Погребняк: надеюсь, ажиотаж от болельщиков привнесёт в финал Кубка что-то грандиозное

Погребняк: надеюсь, ажиотаж от болельщиков привнесёт в финал Кубка что-то грандиозное
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Бывший российский нападающий Павел Погребняк поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Финал Лиги чемпионов и Кубка России прежде всего будут разными по качеству. Но здесь уже восьмидесятитысячные «Лужники» сыграют свою роль. Они станут украшением финала. Надеюсь, весь ажиотаж со стороны болельщиков привнесёт в финал Кубка России что-то грандиозное.

Думаю, будет забито больше голов, чем в матче «Реал» — «Ливерпуль». Сегодня для меня нет фаворита — это будет игра на три результата», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.

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