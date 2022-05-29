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«Не стоило переносить игру из России!» Петржела — о беспорядках перед финалом ЛЧ в Париже

«Не стоило переносить игру из России!» Петржела — о беспорядках перед финалом ЛЧ в Париже
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Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о беспорядках перед финалом Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» в Париже.

«К сожалению, не видел, что происходило в Париже перед матчем — только лишь читал. Наверное, так бывает перед большими играми. Мы могли провести финал в Петербурге… Не стоило переносить игру из России! Сейчас ситуация, когда все ругают русских. Что тут сделаешь», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, стартовый свисток должен был прозвучать вчера, 28 мая, в 22:00 мск, но из-за того, что перед стадионом образовались большие очереди, начало матча передвинули на 22:30 мск, но потом отложили ещё на шесть минут.

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