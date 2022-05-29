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Дирк Кюйт назвал провальным нынешний сезон «Ливерпуля»

Дирк Кюйт назвал провальным нынешний сезон «Ливерпуля»
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Дирк Кюйт после финала Лиги чемпионов, в котором подопечные Юргена Клоппа встретились с мадридским «Реалом», назвал сезон английской команды провальным.

«Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 со счётом 0:1. Победный гол забил бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

«Сезон «Ливерпуля» – это провал. Они играли в хороший футбол, но нужно уметь всё решить в мае, а они не смогли это сделать», – приводит слова Дирка Кюйта Metro.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» выиграл два трофея – Кубок английской лиги и Кубок Англии. В английской Премьер-лиге клуб занял второе место в турнирной таблице, набрав 92 балла и отстав от «Манчестер Сити» на одно очко.

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