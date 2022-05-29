Дирк Кюйт назвал провальным нынешний сезон «Ливерпуля»
Поделиться
Бывший нападающий «Ливерпуля» Дирк Кюйт после финала Лиги чемпионов, в котором подопечные Юргена Клоппа встретились с мадридским «Реалом», назвал сезон английской команды провальным.
«Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 со счётом 0:1. Победный гол забил бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор.
«Сезон «Ливерпуля» – это провал. Они играли в хороший футбол, но нужно уметь всё решить в мае, а они не смогли это сделать», – приводит слова Дирка Кюйта Metro.
В нынешнем сезоне «Ливерпуль» выиграл два трофея – Кубок английской лиги и Кубок Англии. В английской Премьер-лиге клуб занял второе место в турнирной таблице, набрав 92 балла и отстав от «Манчестер Сити» на одно очко.
Комментарии
- 29 мая 2022
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:09
-
11:04
-
10:52
-
10:47
-
10:45
-
10:42
-
10:39
-
10:25
-
10:22
-
10:15
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
09:51
-
09:48
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:18
-
09:14
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:32
-
08:28
-
08:04
-
07:51
-
07:43
-
07:36
Партнерский контент