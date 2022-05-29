На финал Кубка России «Спартак» — «Динамо» проданы все билеты

На финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» проданы все билеты. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

Сообщается, что для болельщиков «Спартака» будет доступна трибуна B. Активные болельщики «Динамо» займут места на трибуне D.

Общая вместимость стадиона – 73 189 зрителей. Отмечается, что количество зрительских мест уменьшилось по сравнению с финальным матчем чемпионата мира 2018 года после разбора временных конструкций. Ещё некоторое количество мест будет служить буфером безопасности между трибунами. Продажа билетов на финальный матч Кубка России была открыта 16 мая.