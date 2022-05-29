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Пеле поздравил «Реал» с победой в финале Лиги чемпионов

Пеле поздравил «Реал» с победой в финале Лиги чемпионов
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Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил «Реал» с победой в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (1:0).

«Вот почему футбол — самый красивый вид спорта в мире. Я смог увидеть дорогого друга Винисиуса, который преодолел столько испытаний, чтобы решить исход эпического матча. Я рад видеть, что Марсело стал первым бразильцем, выигравшим Лигу чемпионов в качестве капитана. Я был свидетелем того, как безупречный вратарь Тибо Куртуа демонстрировал свои необъяснимые способности. Хочу отметить работу тренера Карло Анчелотти, который прекрасно реагировал на изменения ситуации и использовал лучшие качества своей команды. Поздравляю, «Реал». Какое прекрасное приключение!» — написал Пеле на своей странице в соцсетях.

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