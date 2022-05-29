Марко ван Бастен не понял, почему был отменён гол Бензема в ворота «Ливерпуля» в финале ЛЧ

Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен остался недоволен решением арбитров отменить гол нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в ворота «Ливерпуля» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



«Я уже несколько лет в футболе, и все эти линии не делают тебя счастливым: залез ли ты в офсайд половиной пальца?

Я уже устал от всего этого. Все эти разговоры идут уже несколько лет, и всё это так невероятно сложно. Ты думаешь: «Всё, давайте дальше, я вам верю». Процесс так усложнили. Я не понимаю этого, и люди, которые сидят дома, тоже», – приводит слова Марко ван Бастена Voetbalprimeur.

Напомним, Карим Бензема забил «Ливерпулю» в концовке первого тайма финала Лиги чемпионов, но бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном отменила этот мяч из-за офсайда, хотя мяч к форварду «Реала», действительно находившемуся в офсайде, попал от колена полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо.