Радимов поделился ожиданиями от финала Кубка России между «Динамо» и «Спартаком»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от финала Кубка России, в котором сыграют «Динамо» и «Спартак».
«Как журналисты любят говорить, это игра на три результата. Только сегодня ничьей не может быть. Победить может любой: обе команды в последнее время играют неровно, способны пропускать. Думаю, мы увидим достаточное количество мячей. Предсказать победителя вообще невозможно.
Бело-голубые пропустили пять от «Сочи» в последнем матче. Всё может произойти, тут зависит от гола. Чем раньше будет забит первый гол, тем больше мячей будет в матче. Начнётся игра на встречных курсах», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Финал Кубка России состоится сегодня, 29 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.
- 29 мая 2022
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