Вратарь «Реала» Андрей Лунин обернул трофей Лиги чемпионов флагом Украины

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин после церемонии награждения победителей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 обернул трофей турнира флагом Украины. Позже игрок сделал фото с кубком на память.

Фото: соцсети Андрея Лунина

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с «Реалом». Игра, прошедшая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция), завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.



«Реал» уже в шестой раз выиграл этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в этом турнире в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.



Лунин стал футболистом «Реала» в 2018 году, перейдя из луганской «Зари» за € 8,5 млн.

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