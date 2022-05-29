Вратарь «Реала» Андрей Лунин: надеюсь, финал Лиги чемпионов подарил украинцам улыбки

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал победу в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Ливерпулем».



«Кубок европейских чемпионов с украинским флагом! Сейчас важно, чтобы не забывали о нашей стране и о том, что происходит. Надеюсь, этот момент и эта игра подарили украинцам улыбки», — написал Лунин на своей странице в социальных сетях.



Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» встречался с «Реалом». Игра, прошедшая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция), завершилась победой испанской команды со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. «Реал» уже в шестой раз выиграл этот турнир в XXI веке.

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