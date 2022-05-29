Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Реала» Лунин стал третьим украинцем, которому удалось выиграть Лигу чемпионов

Вратарь «Реала» Лунин стал третьим украинцем, которому удалось выиграть Лигу чемпионов
Комментарии

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин стал третьим украинским футболистом в истории, которому удалось выиграть Лигу чемпионов. Об этом сообщает iSport.

Вчера, 28 мая, «Реал» в финальном матче обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Андрей Лунин в игре участия не принимал, проведя весь матч на скамейке запасных.

Ранее из украинских игроков побед в Лиге чемпионов добивались Андрей Шевченко с итальянским «Миланом» в сезоне-2002/2003 и Анатолий Тимощук с мюнхенской «Баварией» в сезоне-2012/2013.

В текущем сезоне 23-летний Андрей Лунин провёл за мадридский «Реал» четыре матча во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского вратаря мадридского «Реала» в € 2 млн. Лунин пополнил состав «Реала» в 2018 году, перейдя из луганской «Зари».

«Ливерпуль» давил весь финал Лиги чемпионов! Но у «Реала» есть Куртуа «Ливерпуль» давил весь финал Лиги чемпионов! Но у «Реала» есть Куртуа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022