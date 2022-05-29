Вратарь «Реала» Лунин стал третьим украинцем, которому удалось выиграть Лигу чемпионов

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин стал третьим украинским футболистом в истории, которому удалось выиграть Лигу чемпионов. Об этом сообщает iSport.
Вчера, 28 мая, «Реал» в финальном матче обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Андрей Лунин в игре участия не принимал, проведя весь матч на скамейке запасных.
Ранее из украинских игроков побед в Лиге чемпионов добивались Андрей Шевченко с итальянским «Миланом» в сезоне-2002/2003 и Анатолий Тимощук с мюнхенской «Баварией» в сезоне-2012/2013.
В текущем сезоне 23-летний Андрей Лунин провёл за мадридский «Реал» четыре матча во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинского вратаря мадридского «Реала» в € 2 млн. Лунин пополнил состав «Реала» в 2018 году, перейдя из луганской «Зари».
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