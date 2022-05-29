Радимов назвал Куртуа лучшим вратарём Европы после финала Лиги чемпионов

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высоко оценил игру голкипера «Реала» Тибо Куртуа в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).

«Вчера была дисциплина все 90 минут. Такой концентрации не может быть ни у «Спартака», ни у «Динамо» — они не выдержат её. Лучший ли вратарь Европы Куртуа? После того, что мы вчера увидели, это можно сказать. Но многое зависит от статуса матча. Поскольку финал Лиги чемпионов смотрит весь мир, как он показывает такие вещи.



Класс футболиста проявляется не в матчах с «Кадисом», «Леванте», а в матчах высокого уровня. Так же и класс футболистов «Спартака» и «Динамо» должен проявляться не с «Уралом», «Уфой» и «Рубином», а в матчах с «Зенитом», «Локомотивом» или, например, «Краснодаром», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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