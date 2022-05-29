Появилось видео беспорядков в Париже после финала Лиги чемпионов

После окончания финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» в Париже были зафиксированы беспорядки и столкновения фанатов с французской полицией.

Напомним, из-за соображений безопасности начало финального матча было отложено на 36 минут. Французская полиция применяла слезоточивый газ к болельщикам «Ливерпуля», которые пытались попасть на стадион. По одной информации, фанаты пытались прорваться на арену без билетов, по другой — имела место быть проблема с поддельными билетами, но в соцсетях много заявлений болельщиков «Ливерпуля», которые жалуются на то, что подверглись воздействию газа без каких-либо причин — у них были билеты.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» состоялся на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Победу со счётом 1:0 одержал испанский клуб.