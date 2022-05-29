Касильяс — о Куртуа: давно не видел такого решительного вратаря в финале Лиги чемпионов

Бывший капитан и вратарь «Реала» Икер Касильяс поделился мнением об игре голкипера мадридской команды Тибо Куртуа в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (1:0).



«Давно не видел такого решительного вратаря в финале Лиге чемпионов. Тибо продемонстрировал высокий уровень игры», — написал Касильяс на своей странице в соцсетях.



Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА бельгийский вратарь отразил все 9 ударов в створ своих ворот. Всего за финальный матч «Ливерпуль» нанёс 23 удара в сторону ворот мадридского «Реала». Также Куртуа стал лидером по количеству сейвов в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 — на его счету 61 сейв в 13 матчах.

«Реал» в шестой раз выиграл этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в этом турнире в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

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