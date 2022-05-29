Издание L’Équipe признало Куртуа лучшим игроком финала ЛЧ, худшим — Луиса Диаса

Французское издание L’Équipe оценило игру участников финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал». По мнению издания, лучшим игроком стал вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа. Бельгийский голкипер получил от французского издания за финальный матч 9 баллов из 10.

По версии L’Équipe худшим игроком «Ливерпуля» стал вингер Луис Диас, получивший 3 балла. Тьяго Алькантара и Алисон Бекер получили по 4 балла, Фабиньо, Джордан Хендерсон и Эндрю Робертсон – по 5, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд и Садио Мане – по 6.

Лучшим в составе «Ливерпуля» стал нападающий Мохамед Салах – у него 7 баллов из 10.

Среди игроков «Реала» самый низкий балл от L’Équipe получил Тони Кроос – 3 из 10. Луке Модричу поставили 4 балла, Кариму Бензема и Ферлану Менди – по 5, Винисиусу Жуниору, Каземиро, Федерико Вальверде, Давиду Алабе и Эдеру Милитао – по 6. Даниэль Карвахаль получил 7 баллов.