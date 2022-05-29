Непомнящий: «Спартак» не заслуживает победы в Кубке. Пусть «Динамо» наконец выиграет титул

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо», который состоится сегодня, 29 мая.
«Для меня нет фаворита в этом матче. Просто есть внутреннее желание, чтобы «Динамо» выиграло. Ничего против «Спартака» не имею, абсолютно ничего. Хочется, чтобы «Динамо» достойно завершило сезон. Удивительный и позитивный сезон для «Динамо». Хоть они и разочарованы, ведь рассчитывали на большее. «Спартак» же транжирит свои возможности. Моё субъективное мнение — они не заслуживают победы в Кубке.
От «Спартака» можно ждать чего угодно. Они могут сверкнуть, блеснуть и победить с разницей в три мяча. А могут и проиграть, как это было в матче с «Химками». Я считаю, что динамовцы достойны победы. Пусть наконец выиграют титул после долгого перерыва», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 29 мая 2022
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