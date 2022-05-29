Дасаев: с активными фанатами «Спартака» финал Кубка России был бы лучше и интереснее
Поделиться
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с «Динамо».
«Не знаю, увидим ли мы сегодня роскошную игру в финале. Тут трудно сказать. Финалы обычно роскошными не бывают. Тут всё зависит от того, кто правильно подготовился тактически. Ведь кубковые игры обычно проходят в оборонительной манере. Посмотрим! С активными фанатами «Спартака» было бы лучше и интереснее. Но всё равно играть надо! И выигрывать надо. Всё будет зависеть от команд», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.
Комментарии
- 29 мая 2022
-
14:27
-
14:22
-
14:14
-
14:11
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:38
-
13:31
-
13:23
-
13:22
-
13:15
-
13:12
-
13:11
-
13:02
-
12:59
-
12:57
-
12:39
-
12:35
-
12:26
-
12:16
-
12:16
-
12:03
-
12:01
-
11:57
-
11:51
-
11:40
-
11:35
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:09
-
11:04
Партнерский контент