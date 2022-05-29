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Дасаев: с активными фанатами «Спартака» финал Кубка России был бы лучше и интереснее

Дасаев: с активными фанатами «Спартака» финал Кубка России был бы лучше и интереснее
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с «Динамо».

«Не знаю, увидим ли мы сегодня роскошную игру в финале. Тут трудно сказать. Финалы обычно роскошными не бывают. Тут всё зависит от того, кто правильно подготовился тактически. Ведь кубковые игры обычно проходят в оборонительной манере. Посмотрим! С активными фанатами «Спартака» было бы лучше и интереснее. Но всё равно играть надо! И выигрывать надо. Всё будет зависеть от команд», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.

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