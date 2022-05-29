Тарпищев: в финале у «Спартака» будет преимущество, у «Динамо» есть проблемы в защите

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».



«Обе команды будут эмоционально готовы. Что касается качества игры, то желание победить будет перевешивать всё остальное. Думаю, небольшое преимущество будет у «Спартака». «Динамо» — не то, которое мы видели в середине сезона, есть проблемы в защите. Наверное, это самая большая проблема, что защита играет нестабильно. Обе команды будут стараться играть в свой футбол.



«Спартак» в последнее время играет вторым номером: длинный пас, скидка на высокорослых игроков в нападении — оттуда атакующие действия. У «Динамо» хороший прессинг. Конечно, кто будет более удачлив, будет иметь преимущество. Вчера в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» заслуживал победы и играл лучше, но проиграл. На поле всё может быть», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Финал Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.