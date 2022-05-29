Бышовец: вчерашний финал Лиги чемпионов вдохновит игроков «Спартака» и «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от финального матча Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Мы ждём не только результата матча, но и качества. Мотивация у команд достаточно высокая. Для многих игроков это будет единственный результат, учитывая возраст побед. Мне думается, что шансы равные. Смущают последние результаты команд: особенно это касается динамовцев, которые упустили возможность стать серебряными призёрами. Время для восстановления и психологически, и физически есть. Главное: насколько команды сумеют реализовать те возможности, которые предоставит игра.



У динамовцев есть хорошая возможность сыграть в том стиле, который повлияет на окончательный результат — это активность в самом развитии атаки «Спартака», когда активно сыграют атакующие игроки, ограничивая пространство. Очень важен переход стиля и смена акцентов в атаке. Надо помнить и о переключении от атаки к обороне после потери мяча. Контратака «Спартака» выглядит достаточно хорошо на сегодняшний день. Есть необходимость сыграть гармонично для «Динамо». «Спартак» представляет угрозу за счёт контратак. Вчерашний финал Лиги чемпионов также вдохновит игроков: это повышает праздничность матча», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.