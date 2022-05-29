Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» пообещал Пересу, что «Реал» выиграет ЛЧ и Примеру

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после проигрыша «Барселоне» в чемпионате Испании со счётом 0:4, пообещал президенту клуба Флорентино Пересу, что в конце сезона «Реал» выиграет Лигу чемпионов и испанскую Примеру. Об этом сообщает Marca.

«Реал» проиграл «Барселоне» на своём поле со счётом 0:4 в рамках 29-го тура испанской Примеры 20 марта этого года. По информации источника, вскоре после игры, в начале апреля, тренер «Реала» встретился с Пересом на базе клуба. Тогда Анчелотти объяснил ситуацию в команде и заявил, что уверен в своих футболистах.

Сообщается, что в ходе встречи Анчелотти сказал: «Не волнуйтесь, президент, мы выиграем испанскую Примеру и Лигу чемпионов».

Тренерский штаб считает, что ключевой игрой сезона стал матч с «Сельтой», состоявшийся сразу после поражения от «Барселоны». Долгое время счёт в том матче был равным, но благодаря пенальти, который реализовал Карим Бензема на 70-й минуте, «Реал» смог победить. Эта игра вернула футболистам мадридского клуба уверенность в своих силах.