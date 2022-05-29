Зинедин Зидан не возглавит «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не станет новым наставником «Пари Сен-Жермен», сообщает Telefoot.



По информации источника, французского специалиста не убедил проект, который катарские владельцы «ПСЖ» собираются создать в клубе. Ранее Зидан встречался с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани по поводу возможного назначения в «ПСЖ». Нынешним главным тренером парижского клуба является аргентинский специалист Маурисио Почеттино.



Напомним, Зинедин Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.



Под руководством Почеттино «Пари Сен-Жермен» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

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