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Зинедин Зидан не возглавит «ПСЖ»

Зинедин Зидан не возглавит «ПСЖ»
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не станет новым наставником «Пари Сен-Жермен», сообщает Telefoot.

По информации источника, французского специалиста не убедил проект, который катарские владельцы «ПСЖ» собираются создать в клубе. Ранее Зидан встречался с эмиром Катара, шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани по поводу возможного назначения в «ПСЖ». Нынешним главным тренером парижского клуба является аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

Напомним, Зинедин Зидан находится без клуба с лета 2021 года, с тех пор как ушёл из мадридского «Реала». С испанской командой французский специалист выиграл 11 трофеев.

Под руководством Почеттино «Пари Сен-Жермен» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

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