Бензема — о «Золотом мяче»: думаю, с клубом я не мог выступить ещё лучше в этом сезоне

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о своих шансах на завоевание «Золотого мяча» по итогам этого сезона.

«Я завершил сезон. Думаю, с клубом я не мог выступить ещё лучше. В любом случае горжусь тем, чего достиг.

Мы преподали урок всему миру и показали, что мы никогда не сдаёмся, что мы здесь. Посмотрим, что произойдёт с «Золотым мячом», потому что у меня есть трофеи и другие достижения на поле», – приводит слова Бензема Daily Mail.

В этом сезоне Карим Бензема выиграл в составе мадридского «Реала» испанскую Примеру, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Французский форвард стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата, забив 27 голов, и Лиги чемпионов, поразив ворота соперников 15 раз.

В нынешнем сезоне 34-летний французский нападающий провёл за «Реал» 46 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и сделал 15 результативных передач.