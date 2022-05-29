Бензема: хотел, чтобы мы с Мбаппе играли за «Реал», но он выбрал «ПСЖ», нужно уважать это

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал тот факт, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе решил остаться во французском клубе.

«Я бы хотел, чтобы он осуществил свою мечту и чтобы мы вместе играли за мадридский «Реал». Однако он выбрал «ПСЖ», и нужно уважать его выбор. Он молод, на нём лежит большая ответственность, это его выбор.

Он игрок «ПСЖ», и нам будет приятно вместе играть за национальную команду. Я не расстраиваюсь, потому что каждый делает выбор. Я счастлив и надеюсь, что он добьётся чего-то хорошего.

Повлияет ли его выбор на нашу дружбу? Никогда. Мы хорошие друзья», — приводит слова Бензема Get French Football News со ссылкой на Telefoot.

Напомним, Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Ранее сообщалось, что французский форвард близок к переходу в мадридский «Реал».