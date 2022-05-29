Анри — о Салахе и мести «Реалу»: если говоришь такое перед финалом, то обязан выиграть его

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри раскритиковал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха после поражения английского клуба в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Перед матчем форвард «Ливерпуля» неоднократно говорил о желании отомстить «Реалу» за поражение в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018.
«Мы уже так много раз говорили об этом: дело здесь в том, чтобы мяч оказался в сетке. У «Реала» был один удар в створ, и он стал голевым. У «Ливерпуля» ударов было много, но они столкнулись с Тибо Куртуа.
Помните, что я сказал после полуфинала? Люди не дают ему того признания, что он заслуживает. Это один из лучших вратарей мира, он лучше Эдерсона. И в финале Куртуа показал это.
Я всегда говорю: «Не нужно делать громких заявлений перед финалом». Обыграй «Реал», а потом говори: «Это была месть». Если ты позволяешь себе говорить такое перед финалом, то обязан выиграть его», – приводит слова Анри Liverpool Echo.
- 29 мая 2022
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