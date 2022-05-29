Доннарумма: Куртуа — лучший вратарь Европы

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма поделился мнением об игре вратаря «Реала» Тибо Куртуа в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (1:0).
«Я смотрел финал, и Тибо провёл невероятный матч. Он до последней секунды не давал «Реалу» упасть. «Пари Сен-Жермен» мог бы играть в финале, но, к сожалению, таков футбол. Сейчас Куртуа — лучший вратарь Европы», — приводит слова Доннаруммы журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА бельгийский вратарь отразил все 9 ударов в створ своих ворот. Всего за финальный матч «Ливерпуль» нанёс 23 удара в сторону ворот мадридского «Реала». Также Куртуа стал лидером по количеству сейвов в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 — на его счету 61 сейв в 13 матчах.
Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?
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