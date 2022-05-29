В «Спартаке» рассказали об ожиданиях от финала Кубка России с «Динамо»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об ожиданиях от финального матча Кубка России с «Динамо».



«Ожидания, как и всегда, победные. Команда готова, осталось только показать то, на что ребята способны», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

Ранее официальный сайт Российского футбольного союза сообщил, что на финальный матч Кубка России проданы все билеты. Общая вместимость стадиона – 73 189 зрителей. Отмечается, что количество зрительских мест уменьшилось по сравнению с финальным матчем чемпионата мира 2018 года после разбора временных конструкций.