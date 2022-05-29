Хёрдур Магнуссон обратился к болельщикам ЦСКА

Защитник Хёрдур Магнуссон поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку. Исландский футболист покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта.



«Всё хорошее однажды заканчивается. Я помню, когда впервые узнал, что ЦСКА, один из величайших российских клубов, захотел подписать меня. Я был на седьмом небе от счастья, не думал дважды и принял это предложение. Меня приняли в семью, и вы, болельщики, с первого дня показывали, что любите меня. Я безмерно вам благодарен и всегда буду ценить наши общие воспоминания.



За эти четыре года было много выдающихся моментов, но самый запоминающийся — это победа над чемпионом Европы на «Сантьяго Бернабеу». Какой был вечер! Хочу поблагодарить игроков, персонал, руководство и всех, кто причастен к клубу, за время, которое я здесь провёл. Приятно было быть рядом с вами, и помните: ЦСКА всегда будет первым», — написал Магнуссон на своей странице в соцсетях.

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