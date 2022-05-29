Хёрдур Магнуссон обратился к болельщикам ЦСКА

Защитник Хёрдур Магнуссон поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку. Исландский футболист покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта.
«Всё хорошее однажды заканчивается. Я помню, когда впервые узнал, что ЦСКА, один из величайших российских клубов, захотел подписать меня. Я был на седьмом небе от счастья, не думал дважды и принял это предложение. Меня приняли в семью, и вы, болельщики, с первого дня показывали, что любите меня. Я безмерно вам благодарен и всегда буду ценить наши общие воспоминания.
За эти четыре года было много выдающихся моментов, но самый запоминающийся — это победа над чемпионом Европы на «Сантьяго Бернабеу». Какой был вечер! Хочу поблагодарить игроков, персонал, руководство и всех, кто причастен к клубу, за время, которое я здесь провёл. Приятно было быть рядом с вами, и помните: ЦСКА всегда будет первым», — написал Магнуссон на своей странице в соцсетях.
- 29 мая 2022
-
16:08
-
16:05
-
16:03
-
15:58
-
15:57
-
15:55
-
15:50
-
15:38
-
15:37
-
15:32
-
15:30
-
15:24
-
15:23
-
15:11
-
15:08
-
14:48
-
14:40
-
14:39
-
14:27
-
14:22
-
14:14
-
14:11
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:38
-
13:31
-
13:23
-
13:22
-
13:15
-
13:12
-
13:11
-
13:02