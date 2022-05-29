В «Спартаке» ответили на обвинения в схожести проморолика к финалу КР с видео «Ливерпуля»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на обвинения в схожести проморолика к финалу Кубка России с видео «Ливерпуля».



«Схожесть роликов? Да, мы вдохновились примером «Ливерпуля» — это нормальная история. Надо брать пример у лучших. «Ливерпуль» — топ-команда, тем более финал там был тоже красно-белые против синих. Возможно, это и на удачу сделано. Вчера они проиграли, да, но это был другой турнир. В Лиге Европы мы не играем по не зависящам от нас причинам», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.