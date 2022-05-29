В «Спартаке» объяснили отказ Ваноли комментировать своё будущее в клубе

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отказ главного тренера красно-белых Паоло Ваноли отвечать на вопрос о своём будущем в клубе.

«Паоло много раз комментировал своё будущее и ему просто надоели эти вопросы. Он хочет сконцентрироваться на игре и поэтому отказался. Паоло готов строить в «Спартаке» долгосрочный проект, об этом он говорил много раз», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, накануне Ваноли не стал отвечать на вопрос о своём будущем в стане красно-белых.

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. В полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).