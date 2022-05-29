В «Спартаке» объяснили отказ Ваноли комментировать своё будущее в клубе

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отказ главного тренера красно-белых Паоло Ваноли отвечать на вопрос о своём будущем в клубе.
«Паоло много раз комментировал своё будущее и ему просто надоели эти вопросы. Он хочет сконцентрироваться на игре и поэтому отказался. Паоло готов строить в «Спартаке» долгосрочный проект, об этом он говорил много раз», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, накануне Ваноли не стал отвечать на вопрос о своём будущем в стане красно-белых.
Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск. В полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).
- 29 мая 2022
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